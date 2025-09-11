Manifest konserine erişim engeli: ‘Milli güvenlik’ gerekçesiyle sansür

Gericilerin hedefindeki Manifest müzik grubunun 6 Eylül’deki konserine ilişkin görüntülere, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Konser sonrası “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, grup üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Grubun Konya ve Trabzon konserleri iptal edildi.

Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Cumhurbaşkanı danışmanının hedef göstermesi, Diyanet’in hutbeler aracılığıyla kadınların kılık kıyafetini baskı altına alması ve her gün katledilen kadınların ardından yükselen sessizlik; aynı çizginin farklı yüzleri. Bu çizgi anayasanın eşitlik ilkesini, din ve vicdan, ifade özgürlüğünü ve kişi güvenliği hakkını açıkça ihlal etmektedir” ifadelerini kullandı.