Manisa Akhisar'da orman yangını: Tahliyeler başladı, müdahale sürüyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Akhisar Karaköy Mahallesi’nde yangın bölgesinde açıklama yaptı. Özkan, “Öncelikle burada oturan bütün mahallelerimize çok geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Çok şanssız bir gün. Her seferinde söylediğimiz gibi bu risklere karşı bütün hepimizin müteyakkız olması çok önemli. Şu an risk hala devam ediyor. Hali hazırda tahliye ettiğimiz yerleşim birimlerimiz vardır. Şu anda bulunduğumuz Karaköy, Musaca, Yenice ve Doğankaya’nın bir alt ünitesi diyebileceğimiz Hancılar Mahallemiz tahliye edilmiş durumda. Çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Maalesef bugünlerde sıcaklıktan dolayı çok müsait bir zemin var yangının çıkmasıyla ilgili. Eş zamanlı olarak sabah Köprübaşı ilçelerimizde de bir yangınımız vardı, orada çalışan 3 vatandaşımız vardı onlar şüpheli olarak gözaltına alınmış oldu. Burasıyla ilgili jandarmamız tarafından ilgili savcımızın gözetiminde araştırmalarımız devam ediyor” dedi.