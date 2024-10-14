Manisa Barosu’nun ilk kadın başkanı Malay oldu
Manisa Barosu’nun Olağan Genel Kurulu’nda Av. Sevgi Başak Yeşil Malay, 2 dönemdir başkanlık yapan Av. Ümit Rona’yı 14 oy fark oyla geçerek Manisa Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu.
Manisa Barosu’nun 2024-2026 Olağan Genel Kurulu, Manisa Barosu Hizmet Binası'nda bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren kongrede, Av. Sevgi Başak Yeşil Malay, 634 oy alarak mevcut başkan Ümit Rona'yı 14 oy farkla geçti ve Manisa Barosu’nun ilk kadın başkanı olarak belirlendi.
Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay’ın yönetim kurulunda da Tenzile Bayrak Ergün, Emre Kışlalı, Şahsine Kurultak, Kader Terut, Pelin Oğuz, Kadir Yılmaz, Mehmet Tarlaböğen, Hande Kaya, Zeynep Dönem Yiğit, Mehmet Salcıoğlu yer aldı.
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