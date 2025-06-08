5 Haziran'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, açıklama yaptı. Peki, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Ferdi Zeyrek'in son durumu nedir?

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Topçu, "Zor bir vaka, anbean durumu değişiyor. Şu anda iyi ya da kötü demek doğru değil" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, önceki gün ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in uyguladıkları bazı tedavi yöntemlerine olumlu yanıt verdiğini belirterek, "Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Yapılması gereken tüm işlemler başarıyla uygulanıyor." dedi.



