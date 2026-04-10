Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden işçilere prim ve eğitim müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Manisa Şubesi arasında, belediye bünyesinde görev yapan işçilerin haklarını iyileştirmeye yönelik ek protokol imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Fatma Bozan, Genel-İş Manisa Şube Başkanı Özgür Genç ve sendika yönetimi katıldı.

ZORLU MESAİYE PERFORMANS PRİMİ

İmzalanan protokolün en dikkat çeken maddelerinden biri, kentin yoğun yağış aldığı dönemlerde canla başla çalışan işçilere yönelik oldu. Ocak ve şubat aylarındaki olağanüstü hava koşullarında görev yapan personele, gösterdikleri özveri karşılığında bir yevmiye ile on yevmiye arasında değişen tutarlarda performans primi ödenecek.

TEKNİK KADROLARA 15 BİN TL İYİLEŞTİRME

Toplu İş Sözleşmesi’nin 14’üncü grubunda yer alan teknik ve uzman personeli de sevindiren bir gelişme yaşandı. Mühendis, hekim, avukat ve veteriner hekim gibi unvanlarda görev yapan işçilere aylık brüt 15 bin TL tutarında ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

BELEDİYE DESTEKLİ MESLEKİ EĞİTİM

Çalışanların mesleki gelişimlerine de odaklanan protokol uyarınca, personelin alacağı eğitimlerin masrafları belediye tarafından karşılanacak. Bu adımla, Manisa halkına sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve personelin uzmanlaşması hedefleniyor.

“ALIN TERİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ”

İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışma arkadaşlarının her zaman yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma arkadaşlarımızın emeğini ve alın terini koruyan adımlar atmaya devam ediyoruz. DİSK/Genel-İş ile imzaladığımız protokol kapsamında; yağışlı hava koşullarında fedakarca görev yapan işçilerimize performans primi uygulamasını hayata geçiriyor, teknik ve uzman kadrolarımız için iyileştirmeler sağlıyor ve tüm personelimize belediyemiz destekli mesleki eğitim imkanı sunuyoruz. Şehrimize değer katan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kararların hayırlı olmasını diliyorum.”