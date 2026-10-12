Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında 10 kişi Bursa'da toprağa verildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara yolcu taşıyan tur otobüsünün karıştığı kazada yaşamını yitiren 10 kişi, Bursa'nın farklı ilçelerinde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

GİŞELERİ KAÇIRAN OTOBÜSE TIR ÇARPTI

Kaza, 11 Ekim'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek üzere yola çıkan 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün sürücüsü, Akhisar Gişeleri'ni kaçırınca durarak geri manevra yaptı.

Bu sırada arkadan gelen kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR, otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da devrildi.

Kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, gişeleri kaçıran otobüsün geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen TIR'ın otobüse çarptığı ve iki aracın devrildiği görüldü.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tur otobüsünün sürücüsü M.A., yedek şoförü M.Y. ve TIR sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

10 KİŞİ BURSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaşamını yitiren 11 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Bursa'ya getirilen 10 kişi için farklı ilçelerdeki camilerde öğle namazının ardından cenaze törenleri düzenlendi.

Safinaz Elkurt (76) ve Şahinaz Boran (81) Hamitler Mezarlığı'nda, Semra Şentürk (58) Kestel Mezarlığı'nda, Vesile Kesici (65) Mudanya Orhaniye Mezarlığı'nda, Mümine Eryılmaz (75) Muradiye Mezarlığı'nda, Kadriye Turhanlar (88) ve Fikriye Yur (78) Adile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İhsan Taşçı (73), Cemile Memişçi (71) ve Sevgi Kabaraoğlu (70) ise Karacabey Şehir Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden Züfinaz Tosun'un (64) cenazesinin ise memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.