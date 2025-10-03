Manisa’da bakanlığa bağlı çalışan veteriner hekimler kaza geçirdi: ‘Hizmet aracı değil, ölüm tuzağı’

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı çalışan veteriner hekimler, göz göre göre yürüyen tabut niteliğindeki araçlarla göreve yollanıyor. Eski model ve hurdalaşmaya yüz tutmuş araçlar, kazalara davetiye çıkarıyor. Sendikalar ve meslek odaları tarafından sık sık uyarı yapılmasına karşın iktidar sorunları görmezden geliyor. Eski araç sorunu, dün meydana gelen bir kazayla kendini gösterdi.

Manisa Gördes’te görev yapan veteriner hekimler M.D. ve C.Ç.Ö., önceki gün göreve giderken trafik kazası geçirdi. Araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Veteriner hekimlerden birinin kafasına 15 dikiş atıldı. Kaza sırasında kullandıkları aracın 1981 model, yani 45 yaşında bir kamyonet olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre aracın emniyet kemeri ve hava yastıkları dahi yoktu. Sürüş sistemi ve frenleri ise verimli çalışmıyordu.

1 GÜN ÖNCE UYARMIŞLAR

Konuya ilişkin henüz olay yaşanmadan bir gün önce kamu personelinin kullanımı için verilen araçların eskiliğiyle ilgili açıklamada bulunan Tarım Orman-İş Sendikası Genel Sekreteri veteriner hekim Onur Canik, Cumhuriyet’e konuştu. “Bu araçlar, kamu görevlileri için birer hizmet aracı değil; adı konmamış ölüm tuzaklarıdır” diyen Canik, daha önce yapılan uyarıların dinlenmediğini aktardı.

'BÜROKRATİK KAYITSIZLIĞIN KAZASI'

Canik, “Yaşanan kaza, yalnızca eski ve hurda bir aracın kazası değil; ihmalin, sessizliğin ve bürokratik kayıtsızlığın kazasıdır. Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde görev yapan mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz, teknik ve idari personelimiz her gün aynı kaderle yüz yüze geliyor. Bu koşullar, kamu hizmeti değil; kamu personeline reva görülen bir işkencedir” ifadelerini kullandı.

‘KADER DEĞİL, APAÇIK CİNAYET OLUR’

Aylar önce yapılan başvuruların, imzalı yazıların, yüz yüze görüşmelerin yanıtsız kaldığını vurgulayan Canik, “Gördes’te yaşanan kaza, yarın başka bir ilçede bir can kaybına dönüşürse, bunun adı ‘kader’ değil, apaçık bir cinayet olacaktır. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Kamu personelini hurda araçlarla göreve zorlamak suçtur. Güvenlik donanımı olmayan, arızalı araçlarla çalışmayı dayatmak vicdanlara sığmaz. Daha büyük trajediler yaşanmadan bu araçlar derhal yenilenmeli, personel için şoför tahsis edilmelidir” çağrısında bulundu.