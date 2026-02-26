Manisa'da otomobil ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 08:36:00
DHA
Şehzadeler ilçesinde otomobille çarpıştıktan savrulan ambulans, devrilerek yan yattı. Kazada ambulanstaki hasta ve 3 sağlıkçı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı.

Manisa Otogar Kavşağı'nda saat 01.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; F.A. idaresindeki 35 AKY 982 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 45 FJ 112 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, devrilen ambulans ise yan yatarak durabildi.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde ambulans sürücüsü A.C., ambulansta bulunan hasta, görevli sağlıkçılar E.İ. ve A.M. ile otomobil sürücüsü F.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yan yatan ambulans ve hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

