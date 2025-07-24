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Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde!

Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde!

24.07.2025 09:27:00
Güncellenme:
DHA
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Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale 2’nci günde de sürüyor.

Aşağıkayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.25 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 13 su tankeri ve 5 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi.

Yangına ilk müdahale saat 16.32’de yapıldı. Havanın kararmasıyla, uçak ve helikopterler çalışmaya ara verdi.

Alevlere gece boyunca sadece karadan müdahale edildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları 2’nci günde de sürüyor.

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