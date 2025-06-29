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Manisa'daki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

Manisa'daki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

29.06.2025 23:02:00
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İHA
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Manisa'daki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

Dün öğle saatlerinde Manisa Akhisar'da çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli D.B.'nin arıcılık yaptığı, arıları sakinleştirmek amacıyla duman çıkarmak istediği ve yaktığı ateşin ormanlık alana sıçramasıyla yangının başladığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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