Manisa halkından JES itirazı!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:00

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağların içinde açılması planlanan altı jeotermal enerji santrali için Sarıgöl Ziraat Odası tarafından Manisa Bölge İdare Mahkemesine açılan iptal davası çerçevesinde mahkeme heyeti bölgede incelemelere başladı.

Sarıgöl'ün Tırazlar Mahallesinde toplanan yüzlerce çiftçi ellerine aldıkları pankartlar ile ilçelerinde ve üzüm bağlarının içerisinde jeotermal enerji santraline karşı olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti 6 jeotermal enerji santralinin açılması planlanan alanlarda yerinde teker teker keşif yaptıktan sonra kararını vereceği öğrenildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yıllardır firmaların Sarıgöl'de jeotermal enerji santrali açmak için uğraştığını belirterek, "Verimli arazilerimizi korumak için ziraat odası olarak hukuki itirazlarımızı yapmaktayız" dedi.