Manisa’da 74 yıl sonra gelen zafer
1950 seçimlerinde DP’ye kaybedilen Manisa 2024 seçimlerinde CHP’ye döndü. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Manisa Büyükşehir Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, 60.95 ile tarih zafere imza attı. Ayrıca 17 ilçenin 15’inde CHP önde bitirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da da büyük bir zafer kazandı.
1950 seçimlerinde DP’ye kaybedilen Manisa 31 Mart 2024 yerel seçimleri'nde CHP’ye döndü. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Manisa Büyükşehir Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, 60.95 ile tarih zafere imza attı. Ayrıca 17 ilçenin 15’inde CHP önde bitirdi.
CHP'nin Manisa Büyükşehie Belediye Başkan aday Ferdi Zeyrek, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, " 74 yıl sonra bir tarih yazdık. Manisa kazandı" yorumunu yaparak teşekkür etti.
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