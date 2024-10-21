Manisa'da feci kaza... 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İbrahim Can K. idaresindeki otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Kula ilçesi geçişi Gökçeören Kavşağı'nda, Alim Avcı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Alim Avcı (55), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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