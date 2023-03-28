Manisa'da jeotermal tepkisi: Doğayla savaşma kaybederiz!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:41

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 14:41

Manisa’da valilik Şehzadeler başta olmak üzere, Salihli, Sarıgöl, Kula, Saruhanlı, Demirci, Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara ve Turgutlu ilçelerinde aralarında tarım arazilerinin de olduğu 18 ayrı alanda jeotermal enerji santralleri (JES) için izin verdi. Yapılacak arama çalışmaları kapsamında düzenlenen ruhsat ihalesi öncesinde Defterdarlık binası önünde toplanan çevreci yurttaşlar “JES’lere hayır” sloganları ve pankartlar eşliğinde kararı protesto etti.

"ÜRETİME ZARAR VERECEK"

Açılacak yeni jeotermal kuyularının Manisa ile birlikte, İzmir’e de kaynak sağlayan Gediz Havzası’nı tehdit ettiğini duyuran Manisa Çevre Platformu üyeleri yapılacak ihalelerin ertelenmesini ve JES projelerinden tümden vazgeçilmesini talep etti. Büyük bölümü tarım ve hayvancılık ile geçinen bölge halkının ve üretimin zarar göreceğini aktaran çevreci yurttaşlar “Jeotermale değil, sağlığımız için temiz hava, temiz su, temiz toprağa ihtiyacımız var” diyerek alkışlarla eylemlerine son verdi.