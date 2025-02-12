Manisa'da karbonmonoksit can aldı: muhtar öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ısınmak için odaya koyduğu soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen muhtar, hayatını kaybetti.

Manisa'da karbonmonoksit can aldı: muhtar öldü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:45

Yalnız yaşayan Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk'in (55), evden çıkmadığını gören komşuları, kapıyı kırarak içeri girdi.

Ertürk'ü yatağında hareketsiz halde bulan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Isınmak amacıyla sobadan çıkardığı kovayı yatak odasına koyduğu ve sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Ertürk, Alaşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Nezir Ertürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Manisa

İlgili Haberler

Manisa Turgutlu Ülkü Ocakları eski başkanı Cemal Gürefe evinde ölü bulundu

Manisa Turgutlu Ülkü Ocakları eski başkanı Cemal Gürefe evinde ölü bulundu
11 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

11 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Manisa’da Sevgililer Günü konseri

Manisa’da Sevgililer Günü konseri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler