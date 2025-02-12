Manisa'da karbonmonoksit can aldı: muhtar öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ısınmak için odaya koyduğu soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen muhtar, hayatını kaybetti.
Yalnız yaşayan Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk'in (55), evden çıkmadığını gören komşuları, kapıyı kırarak içeri girdi.
Ertürk'ü yatağında hareketsiz halde bulan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Isınmak amacıyla sobadan çıkardığı kovayı yatak odasına koyduğu ve sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Ertürk, Alaşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Nezir Ertürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #Manisa
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