Manisa'da kayıp Alzheimer hastası 13 gündür aranıyor

Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:42

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:46

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, bir daha geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için jandarma tarafından bu çevrede arama çalışma başlatıldı.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramalardan sonuç alınamayınca arama çalışmalarına ara verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLATILDI

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tekrar inceleyerek Turhan'ın bölgeden ayrılmadığı tespit etti. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını yeniden başlattı.

Karadan yapılan çalışmalara İnsansız Hava Aracı (İHA) destek verirken, bot yardımıyla Gediz Nehri de tarandı. Yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamadı.

"ÜMİDİMİZİ KAYBETMEDİK"

Arama çalışmaların katılan Turhan'ın oğlu Hidayet Turhan, "Babamızı 20 Temmuz'da kaybettik. 20 Temmuz'dan beridir halen daha arıyoruz. Sağ olarak bulma ümidi içerisindeyiz. 12 gün geçmesine rağmen halen daha ümidimizi kaybetmedik. Çünkü bu bölge meyve-sebzelerin çok olduğu bir bölge. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte arıyoruz. İnsanların görmeleri halinde bize bildirmelerini istiyoruz. Diyecek kelime bulamıyorum. Geçen zamandan dolayı ümidimiz azaldı ama halen daha ümitliyiz" diye konuştu.