Nurtaç Canan’ı vuran Ragıp Canan elektronik kelepçeyi kırarak kayıplara karışmıştı: ‘Bizi hâlâ tehdit ediyor’

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Saldırgan Ragıp Canan, yaşanan olayın ardından 9 yıl hapis cezası aldı, hapishanede kaldığı 3 yılın ardından geçen yıl tahliye edildi ve Ragıp Canan’a elektronik kelepçe takıldı.

Ancak Canan bu kurala da uymayarak 3 kere elektronik kelepçeyi kırdı. Nurtaç Canan bu süre zarfında sıkça can güvenliği tehdidiyle karşı karşıya kalırken Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, elektronik kelepçeyi kıran Ragıp Canan için zorlama hapis kararı verilmesine hükmetti.

Önceki gün yakalanan Canan, Metris Cezaevi’ne gönderildi. Cumhuriyet can güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirten Nurtaç Canan’a ulaştı.

Canan kâbus dolu süreci anlatırken “Kaçaktı, yakalandı. Beni vurduğu tarih 2020 Haziran. 4 sene geçmiş ve hâlâ boşanamadım. Beni vurduktan 19 gün sonra yakalandı. 3 sene cezaevinde yattı. 3 sene cezaevinden sonra, 1 yıldır şu an dışarıda. 1 yılda 3 defa elektronik kelepçe kırdı. Üç kere kelepçeyi kırdığı için hakkında arama kararı çıktı ancak kimse onu bulamadı. Önceki gün polis onu yakaladı” ifade etti.

CAN GÜVENLİĞİM YOK

Canan’ın yaşadıkları Türkiye’de kadınların yaşadığı problemleri de gözler önüne serdi. Canan şunları söyledi:

“Hakaret ve tehdit ederek bana mesajlar attı. Can güvenliğim asla yok. Ceza az olmasaydı yine böyle başımıza bela olmazdı. Hem devlet uğraşıyor, hem biz uğraşıyoruz. Ceza caydırıcı olmamış ki peşimi bırakmıyor. Kısa vadeli olursa yine ceza almazsa bu kişi yine çıkacak daha büyük bir şiddetle karşıma gelecek. Çünkü cezaevinde bileniyor. Bana ‘her an önüne çıkabilirim, her an sizi öldürebilirim’ diyerek hem beni hem oğlumu hem de babamı tehdit ediyor.”