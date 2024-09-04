Manisa’da kentsel dönüşüm zirvesi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:22

Güncelleme: 04.09.2024 - 10:22

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Laleli ve Mesir mahalleleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘riskli alan’ olarak ilan edildi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan Laleli ve Mesir mahallelerinin sorunun çözümü noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi el ele verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci, Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin, Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer, Mesir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Zuhal Doymaz ile Laleli ve Mesir Mahalleleri Dayanışma Derneği Başkanı Pınar Seyret ile toplantı gerçekleştirerek mahallelerin riskli alan ilan edilmesinden sonraki süreci değerlendirdi.

ZEYREK: VATANDAŞLARIMIZIN SESİNİ DUYUYORUZ

Başkan Zeyrek, riskli alan ilan edilen Laleli ve Mesir Mahallesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkisinde olan bir bölge olduğunu söyledi. Zeyrek, “Yunusemre Belediyemiz öncelikle Bakanlık’tan yetki devri isteyecek. Yetki devrini aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi el ele verip vatandaşlarımızın kaderi haline gelmiş bu sorununu çözmek en büyük isteğimiz. Bu sorunun çözümündeki her aşamayı muhtarlarımızla ve dernek başkanımızla birlikte paylaşacağız. Burada öncelikli olan, bu sorunu çözmek, depreme ve doğal afetlere dayanıklı yaşanılabilir bir kent oluşturmak. Laleli ve Mesir mahalleleri Yunusemre’nin kalbinde olan bir bölge. Böyle bir yapılaşmanın içerisinde ve çözümsüzlüğün içerisinde hiçbir vatandaşımızı bırakmak istemiyoruz. O vatandaşlarımızın sesini duyuyoruz, çektiği sıkıntıların farkındayız. Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban ile el ele vererek bu sorunu çözmek için muhtarlarımız ve dernek başkanımızla toplandık” ifadelerini kullandı.

“TÜM ŞEFFAFLIĞI İLE SÜRECİ PAYLAŞACAĞIZ”

Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi olarak bize düşen bu sorunun çözümünde bakanlıkla yazışmaları yapmak. Yapılaşması konusunda yeni imar planı düzenlemeleri ve planlarını oluşturmaktır. Muhtarlarımıza ve dernek başkanlarımıza düşen ise burada yaşayan vatandaşlarımıza tüm şeffaflığı ile bunu aktarmak ve bu sürece dahil olmasını sağlamaktır. Laleli ve Mesir mahallesinde hedeflediğimiz şey şudur. 3+1 dairesi olan yine 3+1 daire alacak. Bulunduğu yerde ve yönde olmak kaydıyla yapılaşma kurallarını buna göre düzenleyeceğiz. Şehir plancılarımız bu konuda 1 aydır çalışıyorlar. Çok da güzel planlar çıktı. Bize yetki devri geldikten sonra bu planların her aşamasını vatandaşlarımızla mahalle toplantılarında paylaşacağız. Herkesin olurunu aldıktan sonra anca böyle bir çalışmaya başlayacağız. Bizim amacımız depreme ve doğal afetlere dirençli kentler oluşturarak, vatandaşlarımızın hak ettiği gibi lüks, yaşanılabilir ortamlarda yaşam imkanları sunmaktır. Bu çerçevede de tüm şeffaflığı ile süreci sizinle paylaşacağımızı buradan bildirmek istiyoruz” diye konuştu.

“ONLARIN SESİNİ, FERYADINI DUYMADILAR”

Kentsel dönüşüm sürecinin bu bölgede yaşayan vatandaşların kanayan yarası olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, “Maalesef bizden önceki başkanlarımız onların sesini duymadı. Onların feryadını duymadılar ve görmediler. Ama biz bu yaraya umarım pansuman olacağız. Bunu tüm şeffaflığı ile birlikte orada oturan her bir vatandaşımıza tek tek süreçleri anlatarak yaşayacağız. Bizim için en önemli şey birlikte olmamız ve birlikte hareket etmemiz. Bunun ilk adımını Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban başlatacak ve yetki devrini isteyecek. Umarım Bakanlığımızdaki çalışan arkadaşlarımız da Bakanımız da bu konuda duyarsız olmayacaktır. Buradaki vatandaşlarımızın hayal ettiği ve hak ettiği ortamlarda yaşamaları konusunda onlar da üzerine düşeni yapacaktır. Sürecin her aşamasını vatandaşlarımıza aktaracağız” şeklinde konuştu.

BALABAN: HALKA RAĞMEN HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise Büyükşehir Belediyesi’nin kaptanlığında ve öncülüğünde kentsel dönüşüm projesini birlikte yürüteceklerini söyledi. Başkan Balaban, “Bunun en temel özelliği, halka rağmen hiçbir şey yapmayacağız. Halkla beraber halkın çıkarlarını koruyarak güzel bir şehirleşmeyi sağlayacağız. Bu konuda öncülük ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza ve dernek başkanlarımıza da halkın çıkarlarını koruduklarını için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUHTAR ŞAHİN: HALKIN YANINDA OLDUKLARINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİLER

Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin de 1 aydır mücadeleye devam ettiklerini dile getirdi. Muhtar Şahin, “Başkanlarım sağ olsunlar halkın yanında olduklarını bir kez daha gösterdiler. Öncelikle onlara halkım adına teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte ben de halkımın çıkarlarını korumak için elimden gelen tüm gayretimi gösterip yanlarında olacağım. Bundan sonraki süreçte de rahat olsunlar, güvenli ellerdeyiz” dedi.

“BAŞKANLARIMIZLA YOL ALACAĞIZ”

Mahalle sakinlerine çağrıda da bulunan Muhtar Şahin, “Değerli Laleli ve Mesir mahalle sakinleri. 1 aydır yaptığımız mücadelenin karşılığını almış bulunmaktayız. Sağ olsun 2 belediye başkanımız da halkın yanında olduğunu söylediler ve bunu gösterdiler. Mahallelerimizde bir firma gezmektedir ve sözleşme imzalamakta. Lütfen rica ediyorum. Firmanın sözleşmesine imza atmayın. Başkanlarımızla yol alacağız, onlara güveniyorum. Bu yolda da ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ONLAR ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer ise, “Bu süreçte halkın tek istediği sadece sizlerin arkalarında olması. Zaten arkamızdasınız, onların adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir süreç olacak” dedi. Mesir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Zuhal Doymaz da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti. Doymaz, “Başkanlarıma, muhtarlarıma teşekkür ederim. Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum” dedi.

“İSTİŞARE YAPMAMIZ EN ÖNEMLİ HUSUSTU”

Laleli ve Mesir Mahalleleri Dayanışma Derneği Başkanı Pınar Seyret ise, “Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de birlikte daha güzel şeyler olacağına ben de inanıyorum. Beraber istişare yapmamız en önemli husustu. Bunu dikkate aldığınız için teşekkür ederim” dedi.