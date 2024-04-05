Manisa’da kimliği belirsiz ceset bulundu

Manisa’nın Spil Dağında bulunan bir dere içerisinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 20:12
Manisa’da kimliği belirsiz ceset bulundu
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AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından ulaşılan ceset yaklaşık 5 saatlik çalışmayla dağlık alandan indirildi.
Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesi sınırları içerisinde yer alan Spil Dağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sarmaşık otu toplamak için dağa çıkan bir kişi dere içerisinde bir cesedin bulunduğunu fark etti. Belinden üstü çürüyen ve sadece iskeletleri kalan cesedi gören genç durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgede incelemelerde bulunan ekipler cesedin bulunduğu yerden indirilmesi için çalışma başlattı.

AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesede ulaşabildi. Uzun uğraşların ardından ulaşılan kimliği belirsiz ceset yaklaşık 5 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden indirildi.


Ceset savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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