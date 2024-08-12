Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:41
Manisa'da orman yangını
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Manisa'nın Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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