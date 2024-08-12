Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversiteliye rant sürgünü
- O cani için karar çıktı!
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Tezinden ‘CHP’ çıktı
- 4. kattan atlayan doktor hayatını kaybetti