Manisa’da orman yangını çıktı

21 Ağustos 2022 Pazar, 19:42

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.