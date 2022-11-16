Manisa'da otomobilde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından takibe alınarak, durdurulan otomobilde yapılan aramada batı Afrika kültürüne ait tarihi eser niteliğinde 47 maske ile 31 obje ele geçirilirken, şüpheli H.T., gözaltına alındı.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T.’nın kullandığı otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe girişinde H.T.'nın otomobilini durdurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki maske ve objelere el konuldu. 47 maske ve 31 objenin batı Afrika kültürüne ait olduğu değerlendirilirken, Şüpheli H.T. gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Üniversite mezunu genç çiftçi atıl arazi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- Esra Dermancıoğlu'ndan hayranlarını üzen haber
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
- Beklenmedik ayrılık! 'Maceranın sonuna geliyor'
- 'Bir saniye tahammül edemiyoruz'