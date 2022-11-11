Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 176 gram esrar ve 3 tabanca ile tarihi eserler ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

DHA
11 Kasım 2022 Cuma, 13:14
Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıları ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 495 cinsel içerikli ürün, 39 elektronik sigara, 130 elektronik sigara likidi, 3 tabanca, 1 kilo 176 gram esrar, 42 sikke, 1 madalyon, 1 dedektör, 2 define arama çubuğu ve 3 kaya kırıcı ele geçirdi.

İsmi açıklanmayan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.


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