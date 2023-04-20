Manisa'da sezonun ilk kirazı hasat edildi: Açık artırmayla kilosu 800 TL'ye satıldı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 07:00

Kirazın ilk hasadı, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi'nde Yavuz Tun'un bahçesinde yapıldı. 'Kırmızı altın' olarak da bilinen erkenci kirazın ilk hasadında 120 kilogram 'cristobalina' cinsi ürün toplandı.

Sezonun ilk kirazı için Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki kiraz pazarında açık artırma düzenlendi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'ın da katıldığı açık artırmada, kirazın kilosu 800 TL'ye satıldı. İlk hasadı, tüccar Hüseyin Çimen aldı.

'TÜRKİYE'NİN VE KUZEY YARIM KÜRENİN İLK KİRAZI'

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Manisa, kirazda önemli bir merkez. En önemli özelliği; Türkiye'nin ve kuzey yarım kürenin ilk kirazını çıkartıyoruz. Aynı zamanda üretim anlamında 48 bin 832 ton ile 4'üncü sıradayız. Üretim alanı büyüklüğü açısından da 2'nci sıradayız. İlerleyen yıllarda Manisa, üretim anlamında daha da yukarılara çıkacaktır" dedi.

'HEDEF 200 MİLYON DOLAR'

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise ilk kiraz hasadı için "Dünyada kiraz üreticiliği konumunda 1'inci sırada gelmekteyiz. Bu seneki ihracat hedefimiz; 200 milyon dolar ile 80 bin ton kiraz ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kirazın ihracatını en çok Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine yapıyoruz" şeklinde konuştu.