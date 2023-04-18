‘Soğan’ ‘Togg’u döverken!

18 Nisan 2023 Salı

Tuncay Mollaveisoğlu’nun dünkü Cumhuriyet’te yayımlanan 200 liralık banknotlar haberi, Erdoğan/ AKP iktidarının iflasını iyice açığa çıkarıyordu.

Bu iflası hepimizden önce fark eden iktidar kadroları, tam bir panik halindeler:

Ne yapacaklarını bilmiyor ve tamamen kendi aleyhlerine sonuç verecek propagandalar yapıyorlar...

En sonunda, “Soğana karşı Togg” dövüşüne giriştiler ve nakavt oldular!

***

Togg, “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu”nun adıdır.

Bu ad, şirketin ürettiği ve “yerli ve milli” olduğu iddia edilen otomobile de verilmiştir.

Oysa, “yerli ve milli” Togg’daki yerli parça oranının ancak yüzde 50 dolayında olduğu belirtilmektedir.

En önemli parçası olan motoru ve başka birtakım önemli parçaları ithal edilmektedir.

Bugünlerdeki satış fiyatının 1 milyon liraya yakın olduğu belirtilmiştir.

***

Türkiye’de daha önce “ilk yerli ve milli denilen” otomobil, Anadol markası ile KOÇ grubu tarafından üretilmiştir.

(Bu arada ben de 1967-1968 yıllarında bir süre Anadol marka otomobil sahibi olduğumu belirtmeliyim.)

Ayrıca TOFAŞ, çok uzun süre Şahin, Kartal, Serçe gibi markalarla yine “yerli ve milli” otomobiller üretmiştir.

Bugün de ülkemizde Fiat, Renault, Ford, Hyundai, Toyota marka otomobiller yüzde 50’nin üzerinde yerli ve milli parça kullanarak üretilmektedirler.

***

“Şahsım Devleti Rejimi” toplumu her konuda duvara toslatıp zaten geçinme zorluğu çeken emekçileri ve orta sınıfı yoksulluğa mahkûm edince, muhalefet, yaklaşan seçimlere ilişkin propaganda konuşmalarında artan yiyecek fiyatlarını ve geçim sıkıntısını gündeme getirdi.

Bu bağlamda CHP sözcüsü Faik Öztrak, bir kilo soğanın bugünkü fiyatının, 20 yıl önce Erdoğan/AKP yönetimi iktidara geldiği sıradaki bir çeyrek altın fiyatına eşit olduğunu hatırlattı.

Bu mesaj, görsel malzeme ile de desteklenerek sosyal medyada iyice yaygınlaşınca, halkı açlığa mahkûm eden iktidar paniğe kapıldı ve gerçekten akla mantığa aykırı, tamamen kendi aleyhine sonuç verecek bir savunmaya başvurdu!

HAS Parti’nin kurucusu ve Genel Başkanı iken Erdoğan/ AKP iktidarını “Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular” diyerek eleştiren ama sonra AKP’ye katılarak bakan ve hükümet sözcüsü olan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

“Soğan” üzerinden geçim sıkıntısı konusunda yapılan eleştirilere, “Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor” diyerek yanıt verdi.

Geçim sıkıntısı çeken, ekmek parası peşinde koşan seçmene, yaklaşık 1 milyon liralık pahalı ve tartışmalı bir otomobil ya da fonksiyonu abartılan bir savaş gemisi ile övünmek, herhangi bir iktidar için ancak intihar anlamına gelir!

***

Üstelik iktidar bununla da yetinmedi...

Erdoğan, kimi hedef aldığı tartışmalı olan şu sözlerle, yanlış propagandayı devam ettirdi:

“Geçen akşam bir TV kanalında bir Prof. ne dese beğenirsiniz?

Prof. ha!

Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle.

Bu adam profesör.

Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg’un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle.

Ya bu adam Prof.

Müsvedde bu...

Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle!”

***

Bu olayda “soğan” sadece “soğan” değildir:

Halkın, emekçilerin, yoksulluğun, geçim sıkıntısının, iktidara karşı isyanın simgesidir!

Bu olayda “Togg” da sadece “Togg” değildir:

Halktan kopuşun, zenginliğin, gösterişçi yönetimin, kibrin, tepeden bakışın, sömürünün, simgesidir!

İktidar sarhoşluğuyla, bu simgeleri fark edemeyen Erdoğan/AKP yönetimi, kendi imajını hançerleyerek düşüşünü hızlandırıyor!