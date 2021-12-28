Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Akhisar ilçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. İnceleme yapan ekipler, H.H.G., S.G., İ.Ö., V.N., S.D. ve Y.B.'nin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Olay yerinde yapılan aramada 1 dedektör, 4 arama aparatı, 1 pil, 1 kulaklık aparatı, 2 kürek, 2 çapa, 1 keser, 1 murç, içerisine dedektör konulan 1 torba, 4 çift eldiven, 12 metrelik ip ele geçirildi.
Ayrıca tümülüs çevresinde yapılan kontrolde zeytinlik içerisinde 1 kazılmış mezar ve 1 üzeri toprakla yeni kapatılmış alan bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yan etkiler belli oldu
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Bir market zincirinden daha indirim
- 'Ne olduğuna bakmadan alıyorlar'
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması