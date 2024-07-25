Manisa'da tarlada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti
Manisa'da bir tarlada eniştesi tarafından vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Beyoba Mahallesi'ndeki karpuz tarlasında iddiaya göre eniştesi B.A (41) ile birlikte domuzlara karşı nöbet tutan Hikmet Tekin (35) tüfekle yaralandı.
B.A'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Tekin, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan B.A'nın ifadesinde Tekin ile domuzlara karşı nöbet tuttuklarını, karanlıkta domuz zannettiği için tüfeğini ateşlediğini, yaralandığını görünce ambulans ve polise haber verdiğini söylediği öğrenildi.
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