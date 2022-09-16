Manisa'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Manisa merkez ve Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG ve IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu K.D.'nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
K.D., sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Turgutlu yakalanarak gözaltına alındı.
IŞİD İÇERİSİNDE SİLAHLI FAALİYET
Ekipler ayrıca, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu İ.S.'nin geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği bilgisine ulaştı.
Şüpheli İ.S. de Manisa merkezde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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