'Zincir' operasyonunda İstanbul'da 10,5 ton etil alkol ele geçirildi
Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen 'Zincir' operasyonunda Tuzla'da bir depo ve nakliye kamyonunda 10,5 ton etil alkol ele geçirildi. Baskında 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte içkileri kargo yoluyla piyasa süren şüphelilere yönelik 7 ilde eş zamanlı 'Zincir' adı verilen bir operasyon başlattı. İstanbul'da Büyükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Maltepe, Tuzla'da belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde bir depo ve nakliye kamyonunda 10,5 ton sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Baskında 3 kişi gözaltına alındı.
Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde bir tekel bayisine baskın düzenleyen ekipler, elektronik sistemle açılan gizli bir bölme içinde 750 şişe sahte içki ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Tekel bayisine gelen müşterilerin 'Ucuz olan' parolasıyla alkol ve sigaraları temin ettikleri öğrenildi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.
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