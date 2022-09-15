Son Dakika: Emniyet'ten 7 ilde 'Zincir' operasyonu: 178 gözaltı

15 Eylül 2022 Perşembe, 09:29

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak/ sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor.

KOM birimlerince 2022 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen 1.113 operasyonda 778.166 litre ile 275.923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Bununla birlikte yapılan başarılı operasyonlarla yaklaşık 400 Milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

KOM birimlerince, yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; Temin etmiş oldukları hammaddeleri damıtma kazanları ile damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise üretmiş oldukları etil alkolü yüzey temizleyici/dezenfektan adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırıldığı, ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.