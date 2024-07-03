Manisa’da toplu ulaşıma akaryakıt ve gider zammı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:45

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:45

Manisa’da şehir içi toplu ulaşım ile ticari taksi ücretlerinde, artan maliyetler nedeniyle zam yapıldı. Yapılan yeni düzenlenmeyle tam bilet 20 TL, öğrenci ise 13,25 TL olarak belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma esnafına her ay yaklaşık 6 milyon TL tutarında nakdi destek sağlayarak da yurttaş ulaşım ücretlerini yaklaşık 10 TL daha ucuz olmasını sağlıyor.

KALEM KALEM ESNAFIN MALİYETLERİ

Akaryakıt, 2023 yılı Ağustos ayında 37 TL’yken 2024 yılı Temmuz ayında 44 TL’ye yükseldi. Şoför maaşları, 2023 yılı Ağustos ayında aylık 13 bin TL’yken 2024 yılı Temmuz ayı 30 bin TL oldu. Araç muayene ücreti, 2023 yılı Ağustos ayında 1528 TL’yken 2024 yılı Temmuz ayında 2462 TL’ye yükseldi. Trafik sigortası ücreti, 2023 yılı Ağustos ayında 6 bin TL’yken 2024 yılı Temmuz ayında 20 bin TL’ye yükseldi.

ARAÇ BAKIM GİDERLERİ

2023 Ağustos baskı balata bedeli 6 bin lirayken 2024 Temmuz baskı balata bedeli 20 bin lira. 2023 Ağustos yağ değişimi 1500 liradan 2024 Temmuz’da 4500 lira. 2023 Temmuz klima bakımı 8 bin liradan 2024 Ağustos klima bakımı 30 bin lira. 2023 Temmuz araç lastikleri 2 bin liradan 2024 Ağustos araç lastikleri 5 bin lira.