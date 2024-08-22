Manisa’da üreticiye 40 milyon TL'lik destek

Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:45

Güncelleme: 22.08.2024 - 16:45

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli ilçesine konuk oldu. CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Zeyrek, sonrasında ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek’e ziyaretinde Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ve partililer eşlik etti.

AKHİSAR’DA YAŞANAN KADINA ŞİDDET OLAYINA DEĞİNDİ

Başkan Ferdi Zeyrek, muhtarla bir araya geldiği toplantıda Akhisar ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayına değindi. Başkan Zeyrek, “Sizlere yaptıklarımı ve yapacaklarımı anlatmak isterdim ama acı bir olay ile başlamak istiyorum. Manisa’mda, Akhisar’da bir olay yaşandı. Maalesef hamile bir kadınımıza 3 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde insan demeye dilim varmıyor ama bir kişi tarafından demir sopa ile şiddet uygulandığı görüntüleri izlerken gerçekten insanlıktan utandım. Artık bu olayların son bulması, kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Ne Manisa’mda ne ülkemde böyle olaylarla karşılaşmayı asla istemiyorum. Kadınına şiddet uygulayan, 3 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde annesine bu şekilde bir yaptırım yapan birinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu cezayı almasının için elimden ne gerekiyorsa yapacağımı da belirtmek istiyorum. Hepimiz, kadını, erkeği fark etmeksizin bir anne tarafından dünyaya getirildik. Onlar dünyanın en kutsal insanları. Kadına şiddete son diye bağırarak, buradan da haykırmak istiyorum. Bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTTUK"

140 gündür görevde olduklarının altını çizen Başkan Zeyrek, sorumluluklarının büyük olduğunun farkında olduklarını söyledi. 31 Mart akşamı siyasetin bittiğini, 1 Nisan sabahı hizmete başladıklarını kaydeden Başkan Zeyrek, “1 buçuk milyon kişinin bize oy veren vermeyen diye ayırt etmeden herkesin derdine koşan, hizmeti ayağına getirecek bir anlayış ile birlikte 1 Nisan sabahına uyandık. Seçim boyunca hep söyledik. İlk 2 ton su 1 lira olacak, sonraki kademelerde yüzde 30 indirim olacak. Kartlı sayaç uygulamasına son vereceğiz diye söyledik. Yapamazsın dediler, biz nasıl yapılacağını biliyorduk, geldiğimiz ilk ay bunu yaptık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Halk Ekmek ile birlikte ekmeği 5 lira yapacağız dedik, yine yapamazsın dediler. Dün itibari ile Yunusemre ilçesini pilot bölge olarak belirledik. Manisa’da artık halk ekmek büfelerinde ekmek 5 lira. Su 1 lira, ekmek 5 lirayı 4 ay boyunca söyledim. Ben şunu biliyordum, vatandaşlarımız geçim sıkıntısı içindeydi. Maalesef hepimiz çok zor günlerden geçiyoruz. Bu ekonomik krizin yansımaları özellikle düşük gelirle çalışan arkadaşlarımızın belini bükmüş durumda. Biz bunları görmezden gelemezdik. Bu nedenle suyu 1 lira ekmeği 5 lira yaparak biz seçim çalışma sürecimize başladık. Kent Lokantası geliyor. Eylül ayı sonunda önce Şehzadeler’den başlayarak daha sonra 17 ilçeye yayılacak Kent Lokantası’yla günde 3 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine 50 TL gibi sembolik bir rakamdan vereceğiz. Manisa’da evde bakım hizmeti başladı. Salihli’de de önümüzdeki aydan itibaren başlayacak. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri kapı kapı dolaşıyor. Evde bulunan kişinin tıraşa ihtiyacı varsa, berberi var yanında. Sağlık hizmetine ihtiyacı varsa hemşiresi var arabada, sağlık hizmetini veriyor. Eğer ki psikoloğa ihtiyacı varsa arabamızda danışmanımız var ona danışmanlık hizmeti veriyor. Onlar bize gelmek yerine biz onların ayağına giderek evde bakım hizmetlerini de başlattık” dedi.

ÜRETİCİYE 40 MİLYON TL DESTEK VERİLECEK

Çiftçilerin yaşadığı mağduriyete değinen Başkan Zeyrek, birçok üreticinin mahsullerinin toprakta kaldığını söyledi. Bereketli Gediz Ovası’nda para kazanamayan üretici görmenin kendisini üzdüğünü söyleyen Başkan Zeyrek, “Bir çalışma başlattık. Önümüzdeki dönem planlamasında üreticiye 40 milyon TL’lik destek sağlayacağız. 10 dönümden az yeri olan, ÇKS kaydı olan üreticilere elimizden geldiğince ürünlerini iyi bir fiyattan alıp, düşük gelirli ailelere dağıtılmasını hedefliyoruz. İki gün önce Gölmarmara’da toprakta kalan kavunları aldık, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak daha düşük gelirli ailelere bu kavunları ulaştırdık. Bu şekilde köprü olmaya devam edeceğiz. Üreticinin yanında olacağız” diye konuştu.

“RANTA DEĞİL, HALKA HİZMET EDECEĞİZ”

Başkan Zeyrek, üzümün çuval içinde para etmediğine bunun yerine 25 gramlık, 40 gramlık paketler haline getirilerek büyükşehirlere pazarlandığı zaman üreticinin para kazanacağına inandığını söyledi. Üreticinin üzümü hem paketlemeye döktüğü zaman hem da paketlenmiş üzümün pazarlanmasından para kazacağını söyleyen Başkan Zeyrek, bu çalışmaları hedeflediğini söyledi. 147 mahallede su olmadığını, bu mahallelerin plan ve projelerinin yapıldığını içme suyu hatlarının döşenmeye başladığının bilgisini veren Başkan Zeyrek, 400 mahallede internet olmadığını, Akhisar’ı pilot bölge seçtiklerini, bu 400 mahalleye kısa süre içinde ücretsiz internet sağlayarak hem sosyal medyanın kullanılması hem de öğrencilerin online dershane hizmetinden faydalanabileceklerini kaydetti. Başkan Zeyrek, “Bana hep bunları nasıl yapacaksınız diye soruyorlar. Ben seçim boyunca hep şunu söyledim, biz ranta değil halka hizmet edeceğiz. Ranta giden paranın önünü kestiğiniz zaman vatandaşa hizmet gidebiliyor. Daha 4 ayda bunları başardık. Önümüzdeki süreçte de sizlerle birlikte bunları başaracağız” diye konuştu.

"SORUNLARI BU MASALARDA TESPİT EDİP, SİZLERLE BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Başkan Zeyrek, “Elimizde sihirli değnek yok. Sorunlarımız çok. Belki bugünden yarına birçok sorunu değiştiremeyeceğiz. Biz, bu masalarda böyle toplantılarda her zaman bir araya geleceğiz. Burada Salihli’nin sorunlarını konuşacağız. Ben Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları doğrultusunda sizlere ‘biz bunu bugün yapacağız’ veya ‘biz bunu bu bütçe ile bu yıl yapamayız’ diye şeffaflıkla söyleyeceğiz, her yerde eşit bir şekilde paylaşacağız. Bizden önceki yönetimin kapalı kapılar arkasında kendisine ve çevresine rant sağlayan bir zihniyeti vardı. Biz bunu kaldırdık. Ben nasıl bugün buradaysam her hafta bir yerde oluyorum. Her hafta Büyükşehir’in yaptığı hizmetleri veya zamanında yapamayacak olduğu hizmetleri sizlere açık bir şekilde anlatacağım. Diyeceğim ki bütçemiz bu, biz bunu bu şekilde kullanıyoruz diye sizlere söyleyeceğim. Bugün sizlerin mahallelerindeki sorunları, ilçe başkanım önceden sizlerden topladı. Yapacağımız ve yapmak istediğimiz birçok hizmet var. Bunları buradan anlatmak yerine sizlerden taleplerinizi almak istiyorum. Bir daha ki görüşmemizde bu sorunların bir bölümünün çözülmüş olduğunu göreceğiz. Bir sonraki toplantımızda daha da çoğunun çözülmüş olduğunu göreceğiz. Biz bunları yaparken muhtarlarımızla birlikte karar alacağız. Çünkü o mahallenin sorunlarını sadece muhtarlar bilir. 5 yıl boyunca bizim anlayışımız içinde eşitlik, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet olacak. Çünkü bu para benim param değil, bu para hepimizin vergilerinden kesilen devletimizin bize hizmet etmek için gönderdiği bir paradır. Sizlerin parasını harcarken, sizlerin görüşlerini almadan, olurunu almadan bu parayı ben harcamayacağım. Büyükşehir Belediyesi bir tane Manisa FK futbolcusuna milyonlarca para harcamak yerine o milyonları halkına harcayan bir hale geldi. Biz devletimizin parasını koruyup sahip çıkacağız. Artık futbolcuya, basketbolcuya bu paraları vermek yerine bu paralarla halkımıza hizmet edeceğiz. İşin ana noktasında bu var” dedi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, toplantı öncesi selamlama konuşması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Salihli’ye yapılacak hizmetlerin birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini ifade ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar taleplerini ve fikirlerini dile getirdi. Muhtarların talepleri ve fikirleri ilgili yetkililer tarafından kayıt altına alındı.