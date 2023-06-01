Manisa'da üzüm bağları göle döndü

Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:28

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:28

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son iki gündür belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın neden olduğu selde Çınarlı Dere ile Koca Çayı taştı. İlçede Baharlar, Şeyhdavutlar, Güneydamları, Tekeliler, Bahadırlar, Yukarıkoçaklar, merkez, Aşagıkoçaklar ve Emcelli Mahalleri’nde yüzlerce dekarlık tarım arazisi sular içinde kaldı.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Tosun, üzüm bağlarının içlerine girilmesinin mümkün olmadığını ve bağların 15-30 santimetre yüksekliğinde sel sularından gelen mil ile dolduğunu belirtti. Tosun, millerin nasıl temizleneceği hakkında bilgisi olmadığını ve ilaçlama zamanında nasıl ilaçlama yapacaklarını kara kara düşündüklerini söyledi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar belirleme çalışmalarına başlanıldı.