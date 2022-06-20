Manisa'daki göçükte bir kişinin cesedi çıkarıldı, bir kişi aranıyor

20 Haziran 2022 Pazartesi, 23:59

Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi mevkiinde bu akşam saat 19.00 sıralarında Gölmarmara Orman İşletme Şefliğinin yangın göletine su sağlamak maksadıyla müteahhit firma tarafından yapılan su kanalı çalışmasında İdris Akova (62), Celal Geyik (55) ve Mehmet Gezici (33) isimli işçiler oluşan göçükte toprak altında kaldı.

Mehmet Gezici çalışma arkadaşları tarafından göçüğün hemen ardından toprak altından çıkarılarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gezici'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık, belediye ve AFAD ekibi sevk edilirken, yapılan kurtarma çalışmalarında İdris Akova'nın cansız bedeni de toprak altından çıkarıldı.

Göçük altında kalan Celal Geyik isimli işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.