Manisa’daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Manisa’daki orman yangınına müdahale devam ediyor
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:14

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesi’nde ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından havadan ve karadan başlanan müdahale bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde hava desteğinin arttığı yangının kısa sürede söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.


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