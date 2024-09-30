Manisa’daki orman yangınına müdahale devam ediyor
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesi’nde ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından havadan ve karadan başlanan müdahale bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde hava desteğinin arttığı yangının kısa sürede söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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