Manolya Apartmanı Davasında üçüncü rapor talebi: 'Kusursuz çıkana kadar devam'

Yayınlanma: 01.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 12:13

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Manolya Apartmanı'nın A ve B blokları yıkıldı, 35 kişi yaşamını yitirdi. Savcılık tarafından kabul edilen iddianameyle içlerinde MADO'nun sahibi ve MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’nin ortağı A.K., MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe’nin ortağı M.S.K. ile Tarhanacı Kafe ortakları A.E. ve M.E.’nin de bulunduğu altı sanık için “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yıkılan A blokta dükkânın içerisine dahil edilen alanda MADO sahipleri tarafından kurulan Tarhanacı Kafe’de ve B bloğun altındaki Haşiroğlu Tarhana’nın olduğu alanda kolon, kiriş, tabla kesme ve kat birleştirme iddialarının bulunduğu davada dördüncü duruşma dün görüldü. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada sanıklar hazır bulunurken duruşmada kamu görevlileri ve tanıklar dinlendi. Kayıp yakınları ve avukatları, sanıklar tarafından yönlendirilmek istendiği iddia edilen tanığın da dinlenmesini istedi.

SALONDA GERGİNLİK

Sanık avukatlarının itiraz etmesi üzerine salonda tansiyon yükseldi. Mahkeme, tanığın dinlenmesi yönünde karar verirken Tarhanacı Kafenin son kiracısı olan tanık S.A., tanık gösterildiği gün sanıklar tarafından arandığını ve dairedeki tadilatın kendisinden önce yapıldığını söyledi. Mahkeme ara kararında tutuklama talebini reddederken dosyanın üçüncü bir bilirkişi raporu için yollanmasına karar verdi. . Beşinci duruşma 30 Mayıs Cuma günü görülecek.

‘HUKUK GARABETİ’

Karara tepki gösteren kayıp yakını ve dava avukatı Mustafa Müdüroğlu Cumhuriyet’e konuştu. Mahkeme tarafından talep edilen iki bilirkişi raporunun da çelişkisiz olduğunu anımsatan Müdüroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Biz sanıklar hakkında tutuklama kararı beklerken mahkeme üçüncü bir rapor istedi. Sanırız ki mahkeme heyeti, sanıklar hakkında ‘kusursuzlardır’ raporu gelene kadar rapor istemeye devam edecek. Dördüncü ve Beşinci raporu da isteyebilir heyet, bu aşamadan sonra böyle bir hukuk garabeti görürsek de şaşırmayız artık.”