Manolya davasında yurtdışı yasağı çıktı

6 Şıbat depremlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan yıkılan Manolya Apartmanı’nın A ve B blokları 35 kişiye mezar oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00
Manolya davasında yurtdışı yasağı çıktı
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Yıkılan A blokta dükkânın içerisine dahil edilen alanda MADO sahipleri tarafından kurulan Tarhanacı Kafe’de ve B bloğun altındaki Haşiroğlu Tarhana’nın olduğu alanda kolon, kiriş, tabla kesme ve kat birleştirme iddialarının bulunduğu davada ilk duruşma önceki gün görüldü.

“Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar ay hapsi istenen MADO’nun sahibi ve MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’nin ortağı A.K., MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe’nin ortağı M.S.K. ile Tarhanacı Kafe ortakları A.E. ve M.E.’nin de bulunduğu altı sanık için yurtdışına çıkış yasağı koyuldu. Müteahhit O. P. Y. hakkında ise 72 yaşında olması ve ağır hastalık geçirmiş olması denetimli serbestlik kararı verildi. Kayıp yakını ve dava avukatı Mustafa Müdüroğlu, “Bilirkişi raporları ile de suçu sabit olan müteahhidin tahliye edilmiş olması 35 kişinin vefat ettiği bir dosyada kamu vicdanını zedelemiştir” dedi. Duruşmaya 7 Haziran 2024’te devam edilecek.


Denetimli serbestlik haberleri Tahliye haberleri
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