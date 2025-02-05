Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Kahramanmaraş'ta: 'Dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız'
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a ziyarette bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle Kahramanmaraş'taydı. Yavaş, "Bugün Kahramanmaraş’tayız. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanların yanında olmaya devam ediyoruz. Acıyı paylaşarak azaltacak, dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taydı. Yavaş, X hesabından temaslarına ilişkin fotoğraflar yayınlayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Kahramanmaraş’tayız. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanların yanında olmaya devam ediyoruz. Acıyı paylaşarak azaltacak, dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız."
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