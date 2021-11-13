Mansur Yavaş, Başak Cengiz'e hakarete ateş püskürdü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başak Cengiz hakkındaki paylaşımına gelen skandal yoruma tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu köhne ve aşağılık zihniyetin bir an bile cesaretlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede yaşamını yitirmişti.
Cengiz'in yaşamını yitirmesinin ardından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı fotoğrafa eklediği notla üzüntüsünü dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, "Başak kızım… Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.
TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
"Halil Dede" isimli kullanıcı, Kılıçdaroğlu'nun Başak Cengiz hakkındaki paylaşımını alıntılayarak, "Hayırdır, bu abla da kim? CHP teşkilatına girip sağlam çıkamamış 'tecavüzzede' mi?" yorumunu yapmıştı.
"AŞAĞILIK ZİHNİYET"
Halil Dede adlı sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yavaş, “Bir hukukçu ve bu toplumun bir ferdi olarak, erkek şiddetinden kaybettiğimiz Başak kızımızın ardından hakaret eden zat hakkında şahsım ve milletim adına suç duyurusunda bulundum. Bu köhne ve aşağılık zihniyetin bir an bile cesaretlenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bir hukukçu ve bu toplumun bir ferdi olarak, erkek şiddetinden kaybettiğimiz Başak kızımızın ardından hakaret eden zat hakkında şahsım ve milletim adına suç duyurusunda bulundum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 13, 2021
Bu köhne ve aşağılık zihniyetin bir an bile cesaretlenmesine izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/XPFwUIn8Wz
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