Samuray kılıçlı cinayet: Zanlı Can Göktuğ Boz tutuklandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 20:06
Samuray kılıçlı cinayet: Zanlı Can Göktuğ Boz tutuklandı
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. tutuklandı.

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