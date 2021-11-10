Samuray kılıçlı cinayet: Zanlı Can Göktuğ Boz tutuklandı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. tutuklandı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. tutuklandı.
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