Mansur Yavaş basın toplantısı düzenleyecek: Yeri ve saati belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde yaptığı harcamalarda 'kamu zararı oluştuğu' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 13 kişi gözaltına alındı.

ABB tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemiyle ilgili bekletilen dosyalara dikkat çekilerek, "Beklentimiz; soruşturmaların herkese ayrıcalık tanınmadan eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanmasıdır" denildi.

Gözler ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan gelecek ilk açıklamalara çevrildi. Yavaş'ın bugün konuşma yapacağı öğrenildi.

SAAT 14'DE BAŞLAYACAK

Buna göre Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının saat 14'de başlaması bekleniyor.