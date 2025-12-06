Mansur Yavaş çağrı yapmıştı: TRT tepki çeken haberini sildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da suyun kontrollü şekilde verilmesine ilişkin haberin TRT'de çarpıtılarak yayımlandığını belirtti.

TRT yönetimine seslenen Yavaş, "Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz" dedi.

TRT’ye açık çağrı:



Ankara halkını paniğe sevk eden, gerçekleri çarpıtarak servis edilen bu haberi şiddetle kınıyoruz.

TRT Haber’in, ASKİ Genel Müdürümüz Memduh Akçay’ın sözlerini bağlamından koparması; gazetecilik etiğini açık şekilde ihlal etmiştir.



Sayın Genel Müdürümüzün… https://t.co/Ke1WOCKcTM — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 5, 2025

TRT, HABERİ SİLDİ

Yavaş'ın çağrısının ardından TRT Haber'in ilgili paylaşımını kaldırdığı görüldü.

İşte silinen TRT Haber'in X paylaşımı şu şekilde:

Mansur Yavaş “ASKİ’nin özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü vereceğiz’ cümlesinin anlamı şudur: Dünyada kuraklıkla mücadele eden tüm şehirlerde yapılan teknik bir işlemdir” açıklamasında bulunmuştu.