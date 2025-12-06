Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş çağrı yapmıştı: TRT tepki çeken haberini sildi

6.12.2025 09:51:00
Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tepki gösterdiği "Başkenti yine susuz günler bekliyor" başlıklı haber, TRT Haber tarafından silindi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da suyun kontrollü şekilde verilmesine ilişkin haberin TRT'de çarpıtılarak yayımlandığını belirtti. 

TRT yönetimine seslenen Yavaş, "Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz" dedi.

TRT, HABERİ SİLDİ

Yavaş'ın çağrısının ardından TRT Haber'in ilgili paylaşımını kaldırdığı görüldü.

İşte silinen TRT Haber'in X paylaşımı şu şekilde:

Image

Mansur Yavaş “ASKİ’nin özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü vereceğiz’ cümlesinin anlamı şudur: Dünyada kuraklıkla mücadele eden tüm şehirlerde yapılan teknik bir işlemdir” açıklamasında bulunmuştu. 

