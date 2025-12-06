Sabah gazetesinin Ankara şefinden DEM'li Koçyiğit'e: 'Erdoğan ve Bahçeli'ye büyük saygısızlık'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'in iktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreçle ilgili dün verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler AKP'ye yakın medyada rahatsızlığa neden oldu.

Koçyiğit, dün T24'e verdiği röportajda, süreçle ilgili olarak "Ben iktidarın, iktidarda kalıp kalmamaktan bağımsız olarak bu süreci yürüttüğünü hiç düşünmedim. Hâlâ da düşünmüyorum açıkçası" demişti.

DEM Partili Koçyiğit'in bu sözleri, AKP'ye yakın Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nu kızdırdı. Müderrisoğlu, "“DEM” süzülmeden, algoritması çözülmeden barış olmaz!.." başlıklı bugünkü köşe yazısında Koçyiğit'in sözlerine gönderme yapıp şu yorumları yaptı:

"Şimdilerde, DEM Parti'nin, bilhassa İmralı Heyeti'ne dahil olan, çözüm sürecine dair yaşanmışlığı, bedel ödemişliği bulunmayan, reel politikle yüzleşmemiş isimleri maksadını aşan ifadeler kullanabiliyor. Bilinçaltını dışa vuranlarına da al-ver hesabına girenlerine de rastlanıyor. Bir yere kadar tolere edilebilecek yönleri olsa dahi, bu kadar büyük çabayı, küçük siyasi hesaplara indirgeyecek kadar basiretsiz davranan DEM'lenmişleri masumiyet çizgisinde görmek mümkün olmuyor! Örneğin, tarihi süreç ile iktidar hesapları arasında bağ kuracak kadar kasti siyasi faûl yapan DEM'lilerin şu anlatımı ne kadar makûl karşılanabilir ki?"

Koçyiğit'in sözkonusu sözlerine köşesinde yer veren Müderrisoğlu, yazısının devamında "Objektif olarak analiz edildiğinde...Öncelikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, eş anlı olarak Cumhur İttifakı'na ve (G. Koçyiğit'in taktik cümlelerine rağmen) MHP lideri Devlet Bahçeli'ye açık haksızlık, büyük saygısızlık ve çok büyük insafsızlık yapıldığı tartışmasız bir gerçek. Tam da bu nedenle...DEM Parti siyaseten süzülmedikçe, söylediği sözler akıl süzgecinden geçmedikçe barış yolunda kazasız ilerlemek çok güç!" ifadelerini kullandı.

KOÇYİĞİT NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, dün T24'e verdiği röportajda "Şu ana kadar yaşadıklarınız üzerinden bir değerlendirme yapsanız, AKP’nin ‘Terörsüz Türkiye’ projesini bir iktidarda kalma aracı olarak gördüğünü düşünür müsünüz, düşünmez misiniz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben iktidarın, iktidarda kalıp kalmamaktan bağımsız olarak bu süreci yürüttüğünü hiç düşünmedim. Hâlâ da düşünmüyorum açıkçası. Mesela bunu MHP için düşünürüm. Oy kaygısı gütmeden süreci yürüttüklerini, sürece samimiyetle sahip çıktıklarını ve çok ciddi bir aldıklarını da görüyorum açıkçası. Ama bunu AKP için söylemek mümkün mü? Hayır. AKP bu süreci, seçim tartışmalarından, oy kaygısından, taban kaygısından azade mi yürütüyor? Hayır. Aynısı CHP için de geçerli."