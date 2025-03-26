Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile İBB soruşturmalarında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi. Yavaş, İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ 'yı da ziyaret edecek.
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