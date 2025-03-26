Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:44

Güncelleme: 26.03.2025 - 11:46

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi. Yavaş, İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ 'yı da ziyaret edecek.