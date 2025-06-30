Mansur Yavaş: 'Emeklilik yoksullukla değil, huzurla anılmalı'

Dünya Emekliler Günü'ne ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları ifade etti:



"Bugün Dünya Emekliler Günü. Hayatları boyunca alın teri dökmüş, ülkesine yıllarca emek vermiş milyonlarca emeklimiz, ne yazık ki bugün hak ettikleri yaşam koşullarından çok uzakta. Geçinemiyorlar. En temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanıyorlar. Kiralar, ilaçlar, faturalar, gıda fiyatları… Her biri ağır bir yük haline geldi.

Birçok emeklimiz, ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor ya da çocuklarına, torunlarına destek olamamanın burukluğunu yaşıyor. Oysa emeklilik; yoksullukla değil, huzurla anılmalıydı. Biz Ankara’da bu adaletsiz tabloyu değiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bu ülkeye yıllarını vermiş emeklilerimiz, son nefeslerine dek onurlu bir yaşamı hak ediyor."