Mansur Yavaş 'evden çık' diyerek seslendi: 'Melih Gökçek ve ailesi yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez'

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde yaptığı harcamalarda 'kamu zararı oluştuğu' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 13 kişi gözaltına alındı.

Gözler ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan gelecek ilk açıklamalara çevrildi.

"HESABI NEYE GÖRE YAPTILAR"

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda konuştu:

"Konser işiyle başlayalım, defalarca açıklama yaptık. Tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişleri de incelemeler yaptılar. Bunların ben uzmanlık alanının bu konu ile ilgili hiç alakası olmadığını tespit ettim. Oysa bu bilirkişiler uzman kişilerden oluşması gerekirdi. Müfettişler bunun üzerine dosyayı savcılığa göndermiş. O da yeni bir bilirkişi heyeti tespit etmiş. Bilirkişi heyeti de bu eski bilirkişinin yaptığı rapor üzerinden kamuoyuna açıklanan raporu açıklıyor. Hesabı neye göre yaptılar?"

Yavaş, ABB'ye açılan soruşturmaya dayanak olan Mülkiye müfettişliği dosyasındaki bilirkişi listesini açıkladı:

Medya bilirkişisi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürvekili

Defterdarlık Muhasebe Uzmanı

Defterdarlık Muhasebe Uzmanı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli

"BU USULÜN KALKMASI LAZIM"

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

Ortaya çıkan tutarı nasıl belirlediler bilemiyoruz. Konserle ilgili benim savunacak hiçbir şeyim yok, pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler ama yapmamışlarsa aklanırlar. Sabaha karşı gözaltına alındılar, kaç yıldır çalışıyorlar. İfadeye çağırdığınızda gelmediler mi? Artık bu usulün Türkiye'den kalkması lazım. Belediye başkanlarımıza da aynı muamele yapıldı.

"GÖKÇEK VE AİLESİ YARGILANMADAN ADALETTEN BAHSEDİLEMEZ"

Ankara'nın en büyük trolü, Ankara'nın en büyük hırsızı kim diye sorsanız, 'ben çıkarım' diyen kişi operasyonunu önceden duyuruyor. Sonra da tepkiyi görünce 'Kastetmedim' diyor. Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez. Ankara'yı bu kadar kirli yöneten biri varken, biz temiz yönetileceğinin ispatı için geldik. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Daha önceden çalıyor ama çalışıyor diyenler oldu ama ben çalmadan da çalışılacağının ispatını göstereceğim. Ben hayatım boyunca haram lokma yemedim. Hayatı boyunca çocukları helal lokma yememiş kişilerin laflarını boğazlarına tıkmak zorundayım.

"OĞLUNA İŞ VERMESİ LAZIM"

"Gökçek dönemi dosyalarından ihaleye fesat, kamu zararı iddiasıyla 100'e yakın şikayetimiz oldu. 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildi. Her nasılsa bizim bütün yaptığımız şikâyetler aynı bilirkişiye gitti. 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde ise iddianame düzenlendi. Yargılanacak, yargılandıktan sonra mahkeme cezayı kesinleştirdikten sonra biz o insanlara suçlu diyebileceğiz. Bu dosyalardan iki tanesi Melih Gökçek'in tarafı olduğu dosyalar. Bazılarına hiçbir işlem yapılmadı. Peki, bu niye böyle oldu?

Belediyenin paraları Gökçek'in oğlunun futbol hevesine gitti. Oğluna iş vermesi lazım. Babası ona futbol takımı almış. Bazı şirketlerden ihale vermek suretiyle ve bir de hafriyat gelirini, belediyenin oldukça büyük gelirini Osmanlıspor’a vermiş. Sayın Mustafa Tuna gelir gelmez bunu sonlandırdı. Kamu zararı ne kadar olursa gözaltına alırsınız?

"FETÖ'DEN DE YARGILANMADAN..."

(FETÖ iddiaları) Melih Gökçek'e hiçbir şey yapmıyorlar ama şu gerçek ortaya çıkıyor. O sıralar sayın Cumhurbaşkanı görevden alınmasını istedi. Nazlandı nazlandı aylar sonra bıraktı. 'Cinler kandırdı' deyip kurtulmaya başladı. FETÖ'den de Gökçek ve ailesi yargılanmadan bu ülkede adaletten bahsedemezsiniz. Osman Samanyolu kolejinden mezun, bu kriterler yargılanması için yetmiyor mu? 2015 senesinden sonra da verdikleri imar rantları var. Maalesef bunlarla ilgili takipsizlik kararı verildi.

(Belediye görevlileri ve meclis üyeleri hakkında) Belediyenin parasıyla umreye gitmişler. Kamu zararının azı çoğu olmaz da o haram parayla umreye gitmeyi nasıl içinize sindirdiniz.

"ÇIK O EVDEN"

Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in kendi evine aldığı mobilyaların parasını belediyeye ödettiğini açıkladı.

Yavaş, son olarak konuşmalarını Melih Gökçek'e seslenerek sonlandırdı. Yavaş, Gökçek'in belediyeden devraldığı evi geri istedi: "Gökçek usulsüz oturduğun o ev var ya mahkeme kararı ile tespit edildi. Çık bakayım o evden, hadi çık, evsiz kalmazsın. Oğlan villa yapıyor bir katında seni oturtur."

NE OLMUŞTU?

ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili kamu zararı iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah mevcut ve eski belediye yetkilileri dâhil 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiye "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildiği ifade ediliyor.