Mansur Yavaş: 'Fatih Altaylı'nın açıklamaları doğru değil'

Ankara Kent Konseyi ve Başkent Üniversitesinin işbirliği ile Gençlik Parkı İletişim Kampanyası Bitirme Projesi Sergisi açılışında gazeteci Fatih Altaylı'nın açıklamalarının doğru olup olmadığının sorulması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Değil. Nerden doğru? Bugünkü açıklamam gayet net. Herkes konuşuyor. Konuşmak serbest bu ülkede" yanıtını verdi.



Altaylı, kurultay soruşturması dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden CHP'li heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiği iddia edilen önemli bir diyaloğu aktardı. Altaylı; Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na “Beni CHP'nin adayı olarak açıklarsanız, ben de çıkar bunu kabul etmediğimi söyler ve partiden istifa ederim. Böyle bir ayıbın parçası olacağıma siyaseti bırakırım” dediğini yazmıştı.

Yavaş’a Fatih Altaylı'nın açıklamalarının doğru olup olmadığının sorulması üzerine "Değil. Nerden doğru? Bugünkü açıklamam gayet net. Herkes konuşuyor. Konuşmak serbest bu ülkede" yanıtını verdi.