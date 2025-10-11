Mansur Yavaş hakkında soruşturma talebine tepki... CHP'den sert açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan konserler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni istendi.

Haberin basına yansımasının ardından tepkiler, peş peşe geldi.

CHP'den pek çok isim de, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, soruşturma izni talebine tepki gösterdi.

"BU SORUŞTURMA İZNİ ANKARALILARIN İRADESİNEDİR"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Mansur Yavaş hakkında soruşturma talep edilmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ankara’yı parsel parsel satanlar ifadeye bile çağrılmazken, 31 Mart’ta Ankara’da 10 kişiden 6’sının oyunu almış bir belediye başkanına, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin ta kendisine soruşturma izni isteniyor. Ankara’yı 23 yıllık Gökçek esaretinden kurtarıp sosyal belediyecilikle buluşturan Mansur Yavaş Başkanımıza soruşturma izni istendiğini duyuran ise yandaş medya…

Bu soruşturma izni, Mansur Yavaş'a değil, Ankaralıların iradesinedir. Bu soruşturma izni emekliye verilen sosyal yardıma, kömür yardımınadır. Bu soruşturma izni bayramdan bayrama bile et yüzü görmeyen sofralara verilen et desteğinedir. Bu soruşturma izni, öğrencinin içtiği bir kap sıcak çorbayadır.

Şeffaflıktan ve dürüstlükten taviz vermeyen, halka hizmetten başka bir amacı olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız. Siyasi kumpaslarınıza hukuki gerekçeler uydurarak başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri adım attıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz!"

"YAVAŞ'IN HAYATI DA, SİYASETİ DE ŞEFFAFTIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise, şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Sayın Mansur Yavaş’ın siyasetteki tek sermayesi dürüstlüğüdür. Bugün ona çamur atanların milletmizin vicdanında hiçbir karşılığı yoktur. Ankaralı bilir ki, Mansur Yavaş'ın hayatı da, siyaseti de şeffaftır. Bu millet, dürüst bir yöneticiyi kimin karalamaya çalıştığını gördüğü gibi kimin halkın hakkını savunduğunu da çok iyi bilir. O çamur, atanın elinde kalır. Dürüstlük karşısında kirli siyaset er ya da geç tarihin çöplüğünde kaybolur gider."

"ANKARA'YI PARSEL PARSEL SATANLARDAN HESAP SORUN"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ankara’nın gelirini Ankaralıya geri veren, başkentimizi fetret devrinden çıkaran ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız. Hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız. O kapı, Ankara'yı parsel parsel satanların kapısıdır."

"Hukuki değil, apaçık siyasidir"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Yine iktidara yakın medyadan öğrendik… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması için Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle istenen bu izin hukuki değil, apaçık siyasidir. Bugüne kadar öğrencinin, emeklinin, garibanın yanında olan Mansur Yavaş’ın sonuna kadar arkasındayız. Siz, Ankara halkının vicdanına soruşturma açmaya çalıştığınızın farkında mısınız! Sizden korkan sizin gibi olsun!"

"ANKARA’DA İSRAFI BİTİREN BELEDİYECİLİK HEDEF ALINIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de, şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmesi, yargı baskısının yeni bir sürecidir. Ortada ne hukuka uygun bir gerekçe, ne de kamu zararına dair somut bir tespit vardır. Buna rağmen 'soruşturma izni' talebiyle oluşturulmak istenen algı, Ankara’da dürüst, şeffaf ve israfı bitiren belediyeciliği hedef almaktadır. Soruşturma izni talebiyle yürütülen bu 'siyasi kampanya', sadece Mansur Yavaş’a değil, Ankara halkının iradesine yöneliktir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın kamu yararını önceleyen duruşuna ve Ankara halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

"SİYASİ BİR SORUŞTURMA İÇİN ACELEYLE DÜĞMEYE BASILIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, Yavaş için istenen soruşturma iznine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Mansur yavaş, Bir emeklinin 'bugün de kesilmedi çok şükür' dediği ödenmiş su faturasıdır. Eczanede eli cüzdanına gidip geri dönenin, sessizce aldığı ilaçtır. Mahalle bakkalında utancını yutan garibanın, kapatılmış veresiye defteridir. Millet kimin dürüst çalıştığını, kimin cebini doldurduğunu çok iyi biliyor. Hiç merak etmeyin. Görüyor, biliyor, not ediyor. Ankara’yı yıllarca parsel parsel satanlara tek bir soruşturma açılmıyor. Tam anlamıyla siyasi bir soruşturma için aceleyle düğmeye basılıyor. 24 Eylül’de tek tek bütün iftiralarınızı suratınıza çarptı. Ankaralı, 31 Mart’ta yüzde 60.43’lük tokadı attı zaten. O tokat sadece bir seçim sonucu değildi. Yolsuzluğa, kibire, kumpasa atılan bir tokattı. Kuyruk acınızı anlıyoruz ama bu gol çıkmaz. Rezaletin kitabını yazıyorsunuz. Ankara Mansur başkanının yanında. Bizler onun sonuna kadar arkasındayız."