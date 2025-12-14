Mansur Yavaş’ın havalimanı metrosu çağrısı sonuç verdi: Bakanlık 7 yıl sonra harekete geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıllardır tartışılan Ankara Esenboğa Havalimanı Metrosu’nun yapımına 2026 yılında başlanacağını açıkladı.

36 kilometrelik metro hattında, toplam 12 istasyon bulunacağı duyuruldu. Projenin yapımı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın imzasıyla merkezi yönetime devredilmişti. 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda yer alan proje, 2021 yılından bu yana programda “iz bedeli”yle geçiştiriliyordu.

Projeye, 2021 yılından bu yana programda 3 bin liralık iz bedeli yatırımı yapılıyor.

Söz konusu olay üzerine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “‘Biz yapalım’ diyoruz, izin vermiyorlar. ‘Onlar yapsın’ diyoruz, yapmıyorlar. Avrupa'da havalimanına metro olmayan tek başkentiz. Bize bu ayıbı yaşatıyorlar. İstanbul’da metro yarıştırılırken Ankara hâlâ bekliyor” diyerek bakanlığı eleştirdi.

Yavaş’ın eleştirilerinden sonra bakanlık, 7 yıl aranın ardından metronun yapımına başlama kararı aldı.