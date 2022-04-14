Mansur Yavaş: Öğrencilerimize güzel bir haberimiz var
ABB Başkanı Mansur Yavaş, UKOME toplantısında alınan kararı açıkladı. Yavaş, "Artık Başkentray'da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte Başkentray'da da öğrenci abonmanlarının geçerli olacağını duyurdu.
Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var" ifadelerine yer verdi.
Yavaş, "UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentray'da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 14, 2022
UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentray'da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun.
Video Haberler
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
- Gaziantep'te iki günde ikinci scooter kazası
- Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi
- Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
- Zelenski'den AB'ye çağrı: Sponsor olmayı bırakın
En Çok Okunan Haberler
-
- Ukraynalı sporcu: Evimin yakınına 2 bomba düştü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kronik hastaların rapor sürelerine ilişkin değişiklik!
- Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisi açıklandı
- İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı
- Sörloth'tan Beşiktaş ve transfer iddialarına yanıt!
- 'Halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyor'
- Mansur Yavaş'tan öğrencilere güzel haber
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor