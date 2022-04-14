Mansur Yavaş: Öğrencilerimize güzel bir haberimiz var

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:11

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte Başkentray'da da öğrenci abonmanlarının geçerli olacağını duyurdu.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var" ifadelerine yer verdi.

Yavaş, "UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentray'da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.